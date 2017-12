Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Bil på taket – fører lettere skadd

Nødetatene rykket tidlig mandag morgen ut en trafikulykke på Vegårshei. 11.12.2017 kl 07:10 (Oppdatert 07:15)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Agder-politiet fikk meldingen klokken 6.46. Samtidig rykket Østre Agder brannvesen ut på ulykken. – Bil på taket FV415 ved Ubergsmoen. Fører ute av bilen. Fremstår som lettere skadd, opplyste operasjonsleder via Twitter. Har du tips eller bilder? Ta kontakt! Rundkastet skjedde i kjølvannet av en søndag med speilglatte veier i mye av fylket, og fem trafikkuhell på kort tid. Saken oppdateres

