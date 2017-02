Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bil med henger traff bil annonse Nødetatene er på vei til Tingsaker skole i Lillesand der det er meldt en trafikkulykke. 08.02.2017 kl 13:16

Stein Larsen

Tlf: 901 93 048 Hendelsen ble meldt klokken 12.49. - Bil med tilhenger har fått sleng og hengeren har dunket i annen bil. Kan også være fotgjenger involvert. Ambulanse og politi er på vei, melder Agder-politiet på Twitter. Vi kommer tilbake med mer. annonse