Bil kjørte av veien på Rykene En personbil har kjørt av fylkesvei 407 i Arendal. Det er ingen personskade. 08.12.2017 kl 09:30 (Oppdatert 09:32)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om utforkjøringen fredag morgen klokken 08.05. Personbilen kjørte ut på strekningen mellom Helle og Rykene. Politiet opplyser at det er ingen personskade. Trafikkontroll Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder også fredag morgen at UP har avholdt en trafikkontroll ved Steinerskolen i Gunhildsboveien i Arendal. 54 kjøretøy ble kontrollert. Resultatet ble ingen reaksjoner fra poltiet.

