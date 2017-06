Bil kjørte av veien på E18 i Grimstad annonse En bil havnet i grøfta på E18 ved Grimstadporten søndag morgen. Bilføreren har forklart at han fikk problemer med et hjul. 18.06.2017 kl 10:56 (Oppdatert 11:17)

Politiet fikk melding om utforkjøringen klokken 08.33 søndag morgen.

- E18 Grimstadporten retning øst. Trafikkuhell-enslig kjøretøy kjørt av veien. En person i bilen som fremstår uskadd, men fortumlet, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Bilføreren, en 43 år gammel mann, har forklart til politiet at han fikk problemer med et hjul og at dette medførte at han kjørte av veien.

- Bilfører er uskadd, sak opprettes av politiet, opplyser operasjonsleder.