En bilist kjørte av veien klokken 19.37 på E18 ved avkjørselen til Brokelandsheia i Gjerstad. 22.12.2016 kl 19:57 (Oppdatert 22.12.2016 kl 21:38)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 37 00 37 83 - Bil kjørt av veien – en person ute og oppegående, melder politiet på Twitter. Operasjonsleder opplyser at ambulanse og politiet er på vei til ulykkesstedet. - Uhellet skyldes glatt vegbane. Fører av bilen, en 31 år gammel mann, er uskadd, melder politiet. Bilen er hentet av bilbergingsselskap. - Det er ingen mistanke rus. Det opprettes ikke sak, skriver operasjonsleder.