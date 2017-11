Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Bil kjørte av veien i Lillesand annonse Politiet meldte torsdag kveld at en personbil hadde kjørt av veien på fylkesvei 402 ved Storemyr i Lillesand. 02.11.2017 kl 21:08 (Oppdatert 21:57)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder i Agder politidistrikt opplyste at ulykken skjedde klokken 20.54. Utforkjøringen skjedde ved Storemyr på fylkesvei 402 mellom Lillesand og Birkenes. - En bil har kjørt av veien. Politiet og ambulanse på stedet, meldte politiet. Politiet meldte seinere at det ikke var personskade. - Bilberger er på stedet. Vegen er åpen for fri ferdsel, opplyste politiet klokken 21.20.

