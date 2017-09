Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bil i grøfta, vold på byen og rop om hjelp fra fjellet. Dette skjedde i natt ARENDAL: En politipatrulje på Sam Eydes plass. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. (Foto: Ingmar Brokka Rike) annonse Bil i grøfta, vold på byen og rop om hjelp fra fjellet er blant nattens hendelser i politiloggen. 03.09.2017 kl 07:37 (Oppdatert 07:57)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 00.51 Arendal: Bil i grøfta Politiet fikk melding om en bil som hadde kjørt i grøfta ved Barbu. Politiet fikk kontakt med bilførerwn. Alt er ok med bilfører. E18 Longum: Trafikkjegler i veibanen Politiet fikk melding om at noen har satt trafikkjegler i veibanen. Politiet flyttet på kjeglene slik at fri ferdsel er gjenopprettet. 01.32 Arendal: Skadet kvinne En dame falt og skadet armen. Politiet kjørte henne til legevakten på sykehuset. 01.43 Lillesand: Nattebråk Melding om fest som forstyrer nattero. 02.02 Arendal: Beruset mann En beruset mann lå i gaten i sentrum av byen. Mannen ble innbrakt til arresten. 02.22 Arendal: Plastbåt i veien Politiet fikk melding om en 13" plastbåt som lå i vegbanen på Kystveien. Vegtrafikksentralen tar seg av båten. 02.28 Grimstad: Slag i ansiktet En mann fikk et slag i ansiktet på et utested i byen. Vedkommende anmelder forholdet over helga. Mannen kjenner trolig identiteten til gjerningspersonen. 02.35 Grimstad: Forstyrret ro og orden En mann ble bortvist for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden i sentrum. 02.53 Tvedestrand: Mann slått og sparket En mann meldte inn til politiet at han er slått og sparket. Han ønsker ikke å anmelde forholdet. Mannen ble ikke skadet. 03.08 Arendal: Beruset kvinne Politiet kom over en beruset dame i sentrum av byen. Hun ble hentet av ambulansen. 03.11. Arendal: Tatt med narko Tre personer ble pågrepet og anmeldt for besittelse av litt narkotika. 04.01 Hovden: Rop om hjelp Politiet fikk melding om at det ble hørt rop om hjelp i fra fjellet. Noen hyttefolk gikk ut i terrenget og fant en mann som trengte hjelp. Mannen ble fulgt ned i fra fjellet og overtatt av ambulasen. 06.56 Arendal/Grimstad: Mann på E18 Politiet fikk melding om en mann som går i vegbanen på E18. Mannen ble plukket opp og kjørt i retning hjemmet sitt.

annonse