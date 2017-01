Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Bil i grøfta - ambulanse på vei

Politiet i Agder melder at en personbil har kjørt av veien på fylkesvei 410 på Kjenes i Arendal. 13.01.2017 kl 19:12 (Oppdatert 19:16)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder at ulykken skjedde klokken 18.55. - Trafikkulykke på fylkesvei 410 ved Kjenes, bil av veien, skriver politiet. Ifølge politiet er det ikke meldt om alvorlig personskade. Politi og ambulanse er på vei. annonse