Bil har veltet – nødetater på vei annonse Trafikkulykke i Birkenes mandag ettermiddag. 14.05.2018 kl 17:17 (Oppdatert 17:26)

Nødetatene fikk melding om trafikkulykken ved Have klokken 17.07:

– En bil skal ha veltet på stedet, melder Agder-politiets operasjonsleder Sverre Birkeland via Twitter.

Ulykkesstedet skal være like sør for bussholdeplassen på Have, nær fylkesgrensen, sier Birkeland.

Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

