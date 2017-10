Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bil av veien – to sendt til sykehus annonse En bil kjørte ved 17.30-tiden lørdag av fylkesvei 101 i Tvedestrand. To personer er blitt sendt til sykehus for nærmere sjekk. 14.10.2017 kl 17:51

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 – Nødetater på vei, melder politiet klokken 17.48. Utforkjøringen skal ha skjedd på fylkesvei 101 ved Salvesvold mellom Laget og E18 - retning Tvedestrand - klokken 17.31. Klokken 18.00 opplyste operasjonssentralen til Agder politidistrikt at: – Det er ikke noe pr. nå som tyder på noen alvorlig personskade. Like etter kom det en kontramelding: – To personer kjøres Sørlandet sykehus i Arendal for kontroll. Bilberger på vei. Politiet oppretter sak, men vi vet ennå ikke årsaken til utforkjøringen.

annonse