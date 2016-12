Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bil av veien på E18 i Gjerstad annonse Bilisten kjørte ut av E18 og inn i en stolpe. 27.12.2016 kl 15:59 (Oppdatert 16:11)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Ulykken på Østerholtheia ble meldt klokken 15.42. Via Twitter opplyser Agder-politiet: – En bil skal ha kjørt av veien i retning øst. Nødetatene er på vei. Fremme på stedet viser det seg at det er mindre personskade og små materielle skader på bilen. – Bilen har kjørt inn en stolpe. Trafikken går som normalt på stedet, melder operasjonsleder i Agder-politiet via Twitter. ØABV Gjerstad rykker ut til trafikkulykke Østerholtheia — 110 Agder (@110Agder) 27. desember 2016 Har du tips eller bilder? Ta kontakt! Saken oppdateres annonse