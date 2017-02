Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bil av veien på E18 annonse Det var tre personer i bilen som kjørte ut ved Brønningsmyrkrysset i Lillesand. 06.02.2017 kl 19:54 (Oppdatert 20:00)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Utforkjøringen skjedde ved Brønningsmyrkrysset på E18. Politi og ambulanse er på stedet. 19.28: E18 ved avkjøring 86. Bil av veien. Tre personer i bilen. Politi og ambulanse på stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) 6. februar 2017 – En person har smerter i nakke. To fremstår som uskadd, melder operasjonsleder på Twitter. Saken oppdateres annonse