Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bil av veien – havnet på taket annonse En personbil mistet veifestet, kjørt/sklidd av veien og havnet på taket. 10.12.2017 kl 13:54

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Trafikkulykken skal ha skjedd like før klokken 12.00 søndag, men politiet meldte ikke om hendelsen på Twitter før ved 13.30-tiden. Ulykken skjedde på fylkesvei 41 ved Skeimo i Åmli. I bilen satt to voksne og ett barn, som alle kom ut av bilen på egen hånd. Disse er nå kjørt til Sørlandet sykehus i Arendal for sjekk. – Det skal ha vært såpeglatt på stedet, sier operasjonsleder Audun Eide ved Agder politidistrikt til fvn.no. Han legger imidlertid til at alle var oppegående da nødetatene ankom stedet like etter 12.00 søndag.

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse