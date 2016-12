Bestefar lagde juleverksted med traktoren

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

KYNDIG HJELP: Adrian, storesøster Hannah og kusine Nora sørger for at rundballene får ansikter og klær. (Foto: Ann Kristin D. Aanonsen) PÅ PLASS: Einar Aanonsen plasserer rundballene slik at de kan gjøres om til snømenn. (Foto: Ann Kristin D. Aanonsen) SMELTESIKRE: Disse snømennene tåler varme, men må nok snart bli til mat for dyra. (Foto: Ann Kristin D. Aanonsen) På Vestre Saltrød foregår juleverksted med traktor og rundballer. 28.12.2016 kl 17:27

Irene Hegge Guttormsen

Når Einar Aanonsen tar med barnebarna på juleverksted, foregår det utendørs og med store materialer og store redskaper. «Juleverksted med bestefar», skrev datteren Ann Kristin Dose Aanonsen på Facebook da hun få dager før jul la ut disse bildene. PÅ PLASS: Einar Aanonsen plasserer rundballene slik at de kan gjøres om til snømenn. Foto: Ann Kristin D. Aanonsen – Vi kan jo ikke lage snømenn uten snø, så da tenkte jeg at rundballer får gjøre god nok nytte. Noe må en jo finne på når det ikke er snø, forklarer Einar. Disse snømennene smelter i alle fall ikke, de blir bare spist etter hvert.