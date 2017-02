Best i landet på komfyrbrann VANLIG ARNESTED FOR BRANN: Dette kjøkkenet ble totalskadd etter brann som startet på en komfyr i Nordland. Totalt fikk boligen skader for mer enn to millioner kroner. (Foto: Frende Forsikring) annonse Fersk statistikk viser at det kun var ni utrykninger til komfyrbranner i Aust-Agder i 2016. I Grimstad var det ingen branner som følge av tørrkoking. 07.02.2017 kl 21:43

– Dette er gledelige nyheter for mange og viser at målretta arbeid virker! I forbindelse med at fler og fler bor hjemme i egen bolig lenger er det særdeles viktig at vi opprettholder et forebyggende fokus i fremtiden også. I Grimstad kommune får per i dag alle som bor hjemme tilbud av kommunen om en sikkerhetssjekk/samtale med spesialergoterapeut ved fylte 78 år. Dette er til tross for at de ikke er brukere av andre helsetjenester. Dette er et føre-var-arbeid som betyr mye for mange mennesker i kommunen, skriver varabrannsjef i Grimstad brann- og feiertjeneste, Eirik Evensen, i en pressemelding.

Eldre og ruspåvirkede

Brannvesenet rykket i fjor ut til 3.138 branner i private hjem i Norge, hele 1.344 av disse var branner eller branntilløp på komfyren.

– De fleste sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til for at en brann skal blusse opp og komme ut av kontroll, sier varabrannsjef Eirik Evensen.

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger.

– De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten. Da er det ofte unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes. Berusede personer har svekket dømmekraft og oppmerksomhet, og kan fort sovne fra komfyren. Hold oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt i matlagingen, rengjør ventilator jevnlig og pass på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Evensen.

Komfyrvaktkampanjen

Onsdag 8. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet rundt de altfor mange komfyrbrannene.

Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk Brannbefals Landsforbund, Feiermesterens landsforening, Branninformasjonsforum, Det lokale eltilsyn, Sakkyndige selskap, NELFO og Brannløftet.

– En komfyrvakt kan begrense skadene og hindre at en komfyrbrann utvikler seg til å bli alvorlig. Under kampanjen vil over 200 brannvesen, feiervesen og elektrisitetstilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet. Som del av kampanjen vil det bli installert en komfyrvakt hos noen som har behov for det i de kommunene som deltar, heter det i pressemeldingen.

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.