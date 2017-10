Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Beruset mann sparket mor og barn

En beruset mann skal lørdag kveld ha sparket en mor og et barn i Tollbodgaten i Kristiansand.

14.10.2017 kl 20:58

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Politiet ser alvorlig på saken. Det var «klokken» 19.15 politiet fikk melding om ugjerningen i byens sentrum. En beruset mann er anmeldt etter at han sparket en mor og et barn i Kristiansand. – De to skal ikke være fysisk skadet etter hendelsen, melder politiet. Som legger til at det hele fremstår som uprovosert vold. Kvinne sparket barn og mann Som om ikke dette var nok: Et par timer tidligere, klokken 17.30, ble en kvinne pågrepet og anmeldt for å ha sparket til et barn helt uprovosert. Politiet ønsker også å komme i kontakt med en mann som og ble forsøkt slått ved Nedre Torv.

