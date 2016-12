Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Berlin-mistenkt skutt og drept i Milano TERROR: Tolv ble drept og nær 50 såret i angrepet i Berlin. (Foto: Reuters / NTB scanpix) Italias innenriksminister Marco Minniti bekrefter i 11-tiden at mannen som er mistenkt for angrepet på julemarkedet i Berlin, nå er skutt og drept. 23.12.2016 kl 11:12

NTB

Tlf: Nyhetsbyrået ANSA skriver at Anis Amri, mannen mistenkt for angrepet i Berlin, ble skutt og drept av politiet natt til fredag ved jernbanestasjonen i byen Sesto San Giovanni, i provinsen Milano nord i Italia. Ifølge La Repubblica stoppet politiet mannen for å kontrollere identitetspapirene hans klokka 3 natt til fredag. Mannen skal da ha tatt fram en pistol og skutt to politimenn, før han så ble skutt og drept av politiet. Han skal ha hatt en togbillett i sekken, og skal nettopp ha ankommet Italia fra Frankrike med tog. Italias innenriksminister Marco Minniti bekrefter i 11-tiden at mannen som er mistenkt for angrepet på julemarkedet i Berlin, nå er skutt og drept. Minniti sier på en pressekonferanse fredag at mannen med sikkerhet er identifisert som Anis Amir. – Det er ingen tvil om at det er Anis Amir som er drept, sier Minniti. Amir ble identifisert ved hjel av fingeravtrykk og ansiktstrekk. De to politimennene som ble skutt behandles på sykehus, men de er ikke livstruende skadd, opplyser Minniti. (©NTB)