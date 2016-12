Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Ber to personer melde seg etter boligbrann HUS BRENNER: Det er full fyr i huset (Foto: Fredrik Nordahl) annonse Politiet har varslet flyplass og fergesamband for å finne to kvinner som forlot huset like før brannen i et bolighus i Porsgrunn onsdag morgen. 28.12.2016 kl 07:28 (Oppdatert 09:08)

Eirik Haugen (Varden)

Tlf: 35 54 32 30 Politiet etterlyser nå to kvinner i forbindelse med boligbrannen i Porsgrunn i dag morges. Operasjonsleder Gisle Småge opplyser til Varden at politiet har varslet kolleger i Vestfold og at de også holder oppsyn med fergesamband fra Vestfold og Sandefjord Lufthavn Torp. Varslet Torp – De to kvinnene forlot huset i en mørk bil, muligens en Audi, like før brannen startet. Det er en egen utleiedel i huset og de to kvinnene kan være leietagere der, sier Småge til Varden. Han sier politiet først og fremst ønsker å komme i kontakt med kvinnene for å høre om alt er i orden med dem. Småge sier de har varslet Torp og ferger fordi de to kvinnene er av utenlandsk opprinnelse. Full fyr Nødetatene rykket ut til husbrannen i Grensegata i Porsgrunn like før 07.30 onsdag morgen. Det var full fyr i huset og 110-sentralen i Telemark meldte at brannmannskaper fra både Skien og Porsgrunn rykket ut. Ingen personer Politiet i Telemark meldte litt senere at det ikke var personer i huset. – Full fyr i et hus. Foreløpig opplysninger går på at alle personer skal være ute. Vi sperrer Aallsgt fra Sverresgt og Brekka, opplyser politiet. Politiet ber folk holde seg unna Det er mange folk som har kommet til stedet og politiet ber folk om å holde seg unna. – Slukking pågår, politiet sperrer og holder skuelystne unna. Vi henstiller kjørende til å holde seg unna Aallsgt og Grensegate, opplyser politiet. annonse