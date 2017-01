– Beklager at disse tre representantene sviktet innbyggernes klare nei

I media og sosiale medier kan det synes som om saken handler om at partiet er delt grunnet hvem vi ønsker som stortingsrepresentant for Frp i neste periode.

Så til sakens kjerne. Frp har en tradisjon hvor vi lytter til vanlige mennesker, og skal være et part for folk flest. Gjennom handlingsprogrammet sier partiet at vi ønsker å legge enkelte saker frem for folkeavstemning. I store samfunnsmessige saker vil vi at innbyggerne skal kunne kreve disse avgjort ved folkeavstemning. Vi skal derfor ikke bare lytte til, men også respektere vanlige folks mening i større saker som berører innbyggerne.

Vi har hatt innbyggerundersøkelser i 2004,2010 og 2016, og i tillegg har vi hatt folkeavstemning rundt fylkessammenslåing i 2011. Samtlige runder har gitt ett klart nei, noe vi som folkevalgte ombudsmenn skal respektere.

Den 19 november i år hadde Frp et rådsmøte med til sammen 18 stemmer, 15 av disse sa klart ifra om at en region med kun Aust og Vest-Agder var helt uaktuelt. Teksten fra rådsmøte sa i punkt 1. «Aust-Agder Frp beklager at regionreformen ikke har resultert i større regioner og vedtar å ikke gå videre med kun Agder». Det var altså ingen tvil om hva lokallagene mente, og å slå sammen fylkene var helt uaktuelt. Åshild Bruun-Gundersen gikk også ut i Agderposten rett etter dette og annonserte at sammenslåing var uaktuelt nettopp grunnet rådsmøtes avgjørelse.

Den 13 desember kom så saken om fylkessammenslåing opp på fylkestinget hvor sjokkerende nok Åshild Brun Gundersen, Chim Kjølner og Peter Busch stemte for en sammenslåing av fylkene, mens Anders Kylland stemte imot.

De etiske retningslinjene i Frp legger stor vekt på at partiets representanter skal være redelige og ærlige. Kravet om ny nominasjon ble derfor fremsatt av de fire lokallagene Arendal, Froland, Vegårshei og Risør. Disse representerer alene 54 % av medlemsmassen i fylket. De samme lagene sto for 61 % av stemmene til Frp ved sist kommunevalg. Froland har eksempelvis nesten dobbelt så mange stemmer som Lillesand, men har bare halvparten av Lillesands befolkning ….

De lokallagene som nå har gått inn for et nytt nominasjonsmøte, har gjort dette for å si klart ifra om at dette ikke er en politisk praksis vi forbinder med viktige prinsipp som ærlighet og redelighet.

Når alle instanser i fylkets partiorganisasjon sa klart nei, og representanten også bekreftet dette før avstemningen så bryter dette med helt grunnleggende verdier for lokallagene som nå har lagt fram krav om ny nominasjon.