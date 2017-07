Båtføreren hadde promille på 1,8 – flere tatt i natt PATRULJERTE: På bildet Arendals politibåt. (Foto: Sondre Steen Holvik) annonse En rekke båtførere – og én motorsyklist – ble tatt med promille fredag kveld og natt til lørdag. 15.07.2017 kl 08:15 (Oppdatert 08:16)

Klokken 22.07 meldte mannskapet på politibåten å ha stanset føreren av en fritidsbåt i Blindleia i Lillesand.

– Utåndingsprøve viste promille over lovlig verdi, melder operasjonsleder på Twitter.

Båtføreren anmeldes, og flere fulgte:

På land

I samme tidsrom som over stoppet en politipatrulje (på land) fører av en motorsykkel på Bie i Grimstad. På grunn av mistanke om promillekjøring, ble føreren kjørt til Arendal politistasjon og en utåndingsprøve.

Resultatet ble førerkortbeslag og anmeldelse.

Bie, Grimstad kl. 2159: Politipatrulje har stanset fører av motorsykkel. Mistanke promillekjøring . Kjøres Arendal politistasjon .Oppdateres — Politiet i Agder (@politiagder) 14. juli 2017

Tatt i Pollen

Samtidig fortsatte sjekken av båtfolk. I Pollen i Arendal kontrollerte patruljen føreren av en fritidsbåt klokken 23.37. Promillemistanke gjorde at vedkommende ble tatt på land og fremstilt på Arendal politistasjon.

1,8 i båtpromille

Klokken 0.25 stoppet politibåten har fører av fritidsbåt i Lillesand havn.

– Utåndingsprøve gav et resultat på 1,8 i promille, opplyser Agder-politiets operasjonsleder på Twitter.

Knappe ti minutter etter ble en ny båtfører sjekket samme sted, og blåste til 1,48.

Mer promille

Nattens siste tilfelle av båtpromille fant sted i Ulvøysund/Hellesund i samme kommune. Vedkommende politibåten hanket inn der, fikk promillen målt til 1,28.

Promillegrensen for fritidsbåter og småbåter (under 15 meters lengde) ligger for ordens skyld på 0,8.