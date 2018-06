Båteieren beklager flukten fra politiet FILMET JAKTEN: Her ser en tydelig at politiet har tatt dem igjen, uten at de stopper, på utsiden av Tromøy. annonse Mannen som eier båten som stakk fra politiet natt til søndag beklager hendelsen. Til Fædrelandsvennen sier han at han synes saken er «trist og pinlig». 15.06.2018 kl 17:34 (Oppdatert 17:36)



– Jeg synes det er trist og direkte pinlig at min båt og mitt navn havner i en slik situasjon. Jeg beklager sterkt hendelsen jeg ufrivillig ble en del av, sier båteieren til Fædrelandsvennen.

Over 50 knop

Det var natt til søndag forrige helg at en stor racerbåt unndro seg sjøpolitiets rutinekontroll i Arendal.

Den hurtige båten suste ut Galtesund med politiet etter seg. Båten skal ha holdt en hastighet på over 50 knop ut mot havet.

Halvveis til Danmark, i internasjonalt farvann, ble det besluttet å oppgi jakten.

Siden da har politiet brukt store ressurser for å finne ut hvem som kjørte båten.

Var i båten

Båteieren forteller til Fædrelandsvennen at han selv var med i båten under flukten fra politiet, men hevder det ikke var ham som kjørte.

– Jeg ønsker å klart gi uttrykk for at jeg på ingen måte aksepterer at folk, i dette tilfellet sjåføren av min båt, ikke respekterer politiets ordre. Jeg har tatt et oppgjør med denne personen, og for min del er saken avsluttet overfor ham, sier båteieren til avisen.

På Fædrelandsvennens spørsmål om hvorfor han ikke stoppet føreren underveis, svarer han slik:

– Jeg dro i spakene først, men når du står midt i flukten er det helt kaos. Å gå fysisk til verks i 50 knop var ikke aktuelt. Det kunne blitt farlig. Og jeg kunne ikke hoppe bak rattet for jeg hadde drukket, forteller båteieren.

- Må selv stå til ansvar

Båteieren sier også at han er irritert på føreren og har sagt fra om det.

– Denne personen får selv stå til ansvar for sin handling, sier han til avisen.