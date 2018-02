Barneskirenn i ivrig OL-bygd YNGSTEMANN Å SKI: Olai (14 md.) med mamma Renate og pappa Espen Eikemo på vei rundt løypa. Lille, sporty Olai fikk sine første ski, ekte treski, til dåpen. De er litt store. Han går derfor nå på sitt andre par med ski - og tar her en titt opp på Johannes Dalen Gyberg (10) som suser forbi. På begge skirennene i vinter har lokale bedrifter sponset ekstra lysmast som arrangørene har satt opp for anledningen. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) GULL: Etter innsatsen i skiløyper og akebakke, fikk alle deltakerne gull og premie. Her er Knut Eskil Mattinen (5) og mamma Inger Lise Tallaksen sammen med premieutdeler Espen Solvang. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) TEAM OLSBU: Vest og kopp med Marte Olsbu på grendehuset. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) KIOSK: Berte Jomås (f.v.), Wibekke Solheim og Inger Homstøl Tveit er alle med i styret i Jomås grendelag. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) PÅMELDING: Leder for barneidretten i Froland, Jarle Nyli, tok imot 65 påmeldinger. Sist deltok 35 små skiløpere. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) KLARE: Hermine Kjempekjenn-Pettersen (foran) og Cornelia Guttormsen på vei fra Jomås grendehus og mot løypene. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) KLARE: Speaker Nils Bjørn Olsbu satte skiløperne i gang. Han er for øvrig bror til bygdas store OL-håp, Marte Olsbu. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) ILDSJELER: Espen Eikemo (f.v.), løypekjører Ole Tveit og leder Audun Slettebakken i Jomås løypelag er ute på ski og med løypemaskin så fort det er mulig. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) I MÅL: Barna kunne gå så mange runder de ville, her er en ivrig gjeng på vei mot mål. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) OBS: Skirenn pågår. Parkeringsplassene rundt grendehuset ble fort full.Noen ankom også med spark, ski og firhjuling. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) HEIA: Norske flagg må frem når det er skirenn. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) SPARK: Trivelig vinterglimt ved inngangen til Jomås grendehus. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) annonse + Bygdas store OL-håp, Marte Olsbu, er klar for edle medaljer i Sør-Korea. Torsdag fikk 65 barn gullmedalje i skisporet på Jomås. 10.02.2018 kl 15:20 (Oppdatert 10.02.2018 kl 15:20)

Irene Hegge Guttormsen

På Jomås i Froland – og også i naboområdet Gauperå, er det mange ivrige ildsjeler som kjører opp milevis med skiløyper.

I vinter har de virkelig kunnet fryde seg over snørike forhold.

Nesten dobling

Torsdag arrangerte Jomås grendelag og løypelag, samt Froland ILs barneidrett, vinterens andre barneskirenn på jordene ved grendehuset på Jomås.

Mens 35 barn deltok sist, kom 65 denne gang. I tillegg var det mange som heiet og rundt 140 mennesker var samlet her denne kvelden.

En av skiløperne var fem år gamle Knut Eskil Mattinen som deltok på sitt første skirenn.

Deltakerne kunne gå så mange runder de bare orket, og noen koste seg også i akebakken i flomlyset.

Alle kunne til slutt dra stolt hjem med gullmedalje rundt halsen.

– Vi har pleid å ha skirenn på Kringla, men nå er det bare is der, og det er veldig flott å ha det her oppe, sier barneidrettsleder Jarle Nyli fornøyd.

Ivrig speaker Nils Bjørn Olsbu, for øvrig OL-Martes bror, sørget for å heie de entusiastiske skiløperne ut fra start og rundt løypa.

Marte Olsbu-effekter

Inne på grendehuset gikk vaffelpressa i ett kjør. Der selges også Marte Olsbu-kopp og vest med Team Olsbu på.

– Vi har rigget til storskjerm på bedehuset for at folk skal kunne se på OL når Marte er i aksjon, forteller Inger Homstøl Tveit, leder Berte Jomås og Wibekke Solheim i styret i grendelaget. Håpet er at også Marte skal få gull.

Forrige helg arrangerte de grendeskirenn med 150 deltakere, samt afterski.

Samholdet i grenda er stort. Løypelaget ble dannet i 2006.

De første årene kjørte ildsjeler opp skispor med snøscooter. Så investerte de i løypemaskin og nå kan folk nyte to mil med løyper innover skogene her.

