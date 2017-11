Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Barn på sykkel påkjørt av bil i Arendal Påkjørsel: Et barn på sykkel ble påkjørt av en bil ved Blødekjær i Arendal tirsdag ettermiddag. (Foto: Frank Johannessen) Utkjøring: Ulykken skal ha skjedd da en bil skulle kjøre ut fra parkeringsplassen, til venstre for ambulansen på bildet. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse En ung jente er fraktet til sykehus etter en påkjørsel i Arendal mandag ettermiddag. 07.11.2017 kl 14:13 (Oppdatert 14:23)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.02 tirsdag ettermiddag. – Barn på sykkel påkjørt av bil. Nødetater på vei, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. - I forbindelse med utkjøring Flere ambulanser rykket ut til ulykkesstedet mandag ettermiddag. Agderposten får opplyst på ulykkesstedet at det var en jente som kom syklende nedover mot sentrum som ble påkjørt. Ulykken skal ha skjedd like nedenfor Arendal Trykk AS, i forbindelse med utkjøring fra en parkeringsplass. 12-åring til sykehus Politiet ankom ulykkesstedet klokken 14.15. Klokken 14.22 opplyser operasjonsleder at en 12 år gammel jente er kjørt til sykehus i ambulanse for sjekk. Artikkelen oppdateres

annonse