Barn fikk bot for ulovlig båtkjøring I sving: Politibåten kontrollerte 27 båter og delte ut ett forelegg natt til søndag. (Foto: ) annonse Når båtføreren ikke var gammel nok til å føre båten vedkommende satt i, ble det bot fra politiet. Les politiloggen fra natt til søndag. 23.07.2017 kl 07:34 (Oppdatert 07:42)

- Det har vært en travel natt for politiet i Agder med mange hendelser knyttet til rus, ordensforstyrrelser, vold og kjøring i påvirket tilstand, oppsummerer Agder politidistrikt etter at nattevakten var over.

Ut fra politiloggen å dømme har de fleste hendelser natt til søndag foregått på andre siden av fylkesgrensen og særlig mange tilfeller av rus og vold i Mandal.

Klokken 0042 ble det meldt om slåsskamp på EB-stranda i Arendal. Politiet dro til stranda og fikk roet ned situasjonen.

Politibåten var også på farten i natt og kontrollerte 27 båter. Der ble det gitt et forelegg til et barn som ikke var gammel nok til å føre den båten vedkommende satt i.

Dessuten hjalp politibåten to sivile båter med tauing.