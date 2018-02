Bare en stemte for Kunstsilo LITE VELVILJE: Arendal Arbeiderparti mener at Sørlandet bør prioritere andre prosjekter enn å bygge om den gamle kornsiloen i Kristiansand om til Kunstsilo. FOTO IRENE HEGGE GUTTORMSEN (Foto: ) annonse + Mens det nye stor-Kristiansand Arbeiderparti sa et ubetinget ja til Kunstsilo, var det overveldende nei i Arendal Arbeiderparti. 10.02.2018 kl 20:36 (Oppdatert 10.02.2018 kl 20:36)



Bare Ole Bjørn Gullbring stemte for sitt forslag om å si ja til det omstridte kunstsiloprosjektet i Kristiansand. Ombyggingen av den gamle kornsiloen som ligger vegg-i-vegg med Kilden på Odderøya, skal romme Sørlandet kunstmuseum som eies av de to fylkeskommunene. En gedigen kunstgave fra londonbosatte investor Nicolai Tangen, skal ta det meste av plassen.

Nei, nei og atter nei

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland hadde på forhånd sendt inn forslag om at Arendal Arbeiderparti burde mene at landsdelen bør prioritere andre prosjekter enn realiseringen av Kunstsiloen.

Videre at lokalpartiet ikke ønsker at Arendal kommune skal yte bidrag til investeringen eller driften av Kunstsilo-prosjektet. Dessuten at heller ikke fylkeskommunen og staten skal ta ansvar for realiseringen av prosjektet gjennom økt støtte til investering og drift.

Dette ble vedtatt med overveldende flertall.

Ja hos partiet i Kristiansand

«Nye» Kristiansand Arbeiderparti bestående av de gamle lokallagene i Søgne, Songdalen og Kristiansand, var bare blitt minutter gammelt da deltakerne på stiftelsesmøtet tørnet sammen i en heftig debatt om hvorvidt partiet skulle gå inn for offentlig støtte til den planlagte kunstsiloen på Odderøya, skriver Fædrelandsvennen.

Et stort flertall ga lørdag sitt ubetingede ja til kunstsiloen. Men misnøyen hos mindretallet var stor.

Nei til alkohol og plastposer

Arendal Arbeiderparti vedtok videre at det ikke skal sponses alkohol på deres arrangementer. Dessuten vedtok de å jobbe for å forby plastposer i Norge.

Vedtakene vil bli oversendt fylkesårsmøte.

Vanja Grut ble gjenvalgt som leder i Arendal Arbeiderparti.

