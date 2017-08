Avsluttet leteaksjon etter 22-åring i Tvedestrand

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 uke for kun 49,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

SØK: Politiet lette i natt i området mellom der mannen hadde vært på fest og sitt hjem. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Politi med hunder, letemannskaper fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp og flere titalls frivillige lette mandag etter den savnede 22-åringen på Gjeving utenfor Tvedestrand. Personen ble funnet død. 28.08.2017 kl 07:52 (Oppdatert 10:29)

Stein Larsen

Tlf: 901 93 048 Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Operasjonsleder John Repstad i Agder-politiet opplyste til Agderposten at de var i gang med søk med hunder ved 1-tiden. Snaue to timer før hadde politiet mottatt en savnet-melding på en 22 år gammel mann. Vedkommende hadde forlatt en fest i det aktuelle området ved 22-tiden lørdag kveld. Venner og familie hadde ikke siden fått livstegn fra ham. – Vi holder nå på å gå gjennom innholdet i den for å danne oss et bilde av hva som kan ha skjedd, sa avtroppende operasjonsleder Audun Eide til Agderposten ved 23.30-tiden søndag. Leteaksjonen ble avsluttet i 10-tiden mandag da mannen ble funnet død. – Pårørende er varslet, melder politiet. Stort søk Det søkes med hunder og letemannskaper. https://t.co/XLLjJaiaZx — Politiet i Agder (@politiagder) 28. august 2017 Politiet satte kort tid etter i gang planleggingen av et større søk etter mannen. Ved 1-tiden var de i gang. Da hadde allerede flere titalls venner av den savnede lett etter ham i nærområdet. Han var da også etterlyst på Facebook. Utvidet søk Ved 3-tiden bestemte politiet seg for å utvide søket. – Vi har allerede nå kalt ut redningshunder og letemannskaper. Så snart de første er på plass vil det bli satt i gang søk. I første omgang langs veier og slikt, sa operasjonsleder Repstad klokken 3.45. Det ble ikke gjort funn i løpet av natten. Mandag morgen trappes søket opp: – For øyeblikket har vi 15-20 mannskaper, samt 3-4 hunder med i søket – både politihund og fra Norske Redningshunder, sa Repstad til Agderposten i 7-tiden. Få timer etter ble leteaksjonen avsluttet.

