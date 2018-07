Avslørte stor smuglerring: Dette skjedde i natt BETALER GODT: I forbindelse med en auksjon til inntekt for veldedige formål har det kommet inn et bud på 300.000 dollar, drøyt 2,4 millioner kroner, for å sove i cellen der Nelson Mandela satt fengslet i 18 år. (Foto: NTB Scanpix) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 5. juli. 05.07.2018 kl 07:16 (Oppdatert 07:59)

Avinor advarer om klimakonflikt

I et brev signert Avinors styre, sendt til sin eier Samferdselsdepartementet, uttrykker de bekymring for at planene om økt trafikkvekst vil komme i veien for klimamålene, skriver Klassekampen.

Avinor anbefaler at regjeringen tar opp dette temaet i neste års eierskapsmelding.

Tine ber bønder vente med slakting

Bøndene fortviler over den verste sommertørken siden 1947, men Tine har satt i gang flere tiltak for å hjelpe bønder som sliter med fôrmangel og ber dem vente med å slakte dyrene.

– Vi vil ikke at bøndene skal sende dyrene til slakt før det er gjort en grundig vurdering av de økonomiske forholdene, sier Ingunn Schei i Tines fagavdeling til Nationen.

Thailands konge ber om rask løsning

Thailands konge Maha Vajiralongkorn har bedt om at de tolv guttene som er innesperret i en grotte, samt fotballtreneren deres, reddes ut så fort som mulig. Samtidig sier provinsguvernør Narongsak Osattanakorn i Chiang Rai, at de ikke vil forsøke å redde noen dersom det innebærer noen form for risiko.

Osattanakorn sier guttene muligens kan reddes ut enkeltvis, ut ifra en vurdering av hvor klare de er.

Vil betale for å sove i Mandelas celle

I forbindelse med en auksjon til inntekt for veldedige formål har det kommet inn et bud på 300.000 dollar, drøyt 2,4 millioner kroner, for å sove i cellen der Nelson Mandela satt fengslet i 18 år. Cellen på Robben Island utenfor Cape Town er 2,4 meter lang og 2,1 meter bred.

Auksjonen stenger 16. juli, to dager før Mandela ville ha fylt 100 år.

Italiensk politi avslørte kunstsmuglere

Italiensk politi har funnet over 3.000 gjenstander til en verdi av rundt 190 millioner kroner, og har pågrepet 23 personer i Italia, Storbritannia, Tyskland og Spania.

Politiet opplyser at de har avslørt en stor, internasjonal smuglerring etter de 23 pågripelsene.

