Avskjedsfest for tre populære prester PROSESJON: Etter selve messen i Franciskus Xaverius menighet var det tradisjonell prosesjon ute på plassen foran kirken til fire stasjoner med Kristi legeme i monstrans. p. Gregor i prosesjon med ministrantene Weronika Domachowska og Maja Kolanko. (Foto: Jan-Erik Løken) GAVER: Barna sto i kø for å gi gaver til de tre prestene. (Foto: Jan-Erik Løken) MESSE: p. Gregor Gryz med ministrantene fra venstre, Maria Patro Dokka, Zofia, Weronika Domachowska og Maja Kolanko. (Foto: Jan-Erik Løken) FINT VÆR: Stemningen var god, og mange samlet seg på plassen foran skolen og kirken på Tyholmen i Arendal. (Foto: Jan-Erik Løken) BLOMSTERPIKER: Julia Bulas (f.v.), Hanna Patro Dokka og Katarzyna Bulas. (Foto: Jan-Erik Løken) BAR KRUSIFIKS: Ministrant Maksimillian Mulyk. (Foto: Jan-Erik Løken) HJERTE: p. Gregor holder opp et hjerte med varme og gode hilsener fra barna i St. Franciskus barnehage. (Foto: Jan-Erik Løken) Hyllest: Helga Lid Ball fremførte hyllestdiktene «Hyrdene» og fra venstre ser vi p. Gregor Gryz, p. Hallvard Hole og p. Gustaw Brzozowski. (Foto: Jan-Erik Løken) PENT PYNTET: Ministrantene Aurelia Podobas, Julia, Zofia, Maria Patro Dokka og Emilia. (Foto: Jan-Erik Løken) annonse INNSENDT: Årets sommerfest på Tyholmen ble nokså spesiell siden det var menighetens felles avskjed med tre populære fransiskanere. 21.06.2017 kl 07:16



Rammen rundt feiringen av årets fest for Kristi legeme og blod (Corpus Christi) og St. Franciskus Xaverius menighets sommerfest ble den aller beste.

Det som var årets varmeste dag (så langt) og strålende sol fra en blå himmel, sørget for et perfekt festvær.

p. Gregor, p. Hallvard og p. Gustaw ble alle tre hyllet og takket for den innsatsen de har gjort for den katolske kirken i Arendal. p. Gregor gjennom ni år, p. Hallvard i fem år og p. Gustaw i ett år.

Messe

Dagen startet med messe i kirken med svært mange flotte ministranter og alle tre prester til stede.

Kirken var helt full og flere måtte ta til takke med ståplass til langt ut på kirketrappa.

Etter selve messen var det tradisjonell prosesjon til fire stasjoner med Kristi legeme i monstrans.

Fire flinke menn hjalp til med å bære baldakinen, mens kirketjeneren bar den nye bærbare høyttaleren som sørget for at vi fikk god lyd hele tiden utendørs. Dette var et veldig flott fremskritt!

Det var også svært gledelig at både den burmesiske og den polske gruppen stilte opp med sang og musikk under prosesjonen, og det samme gjorde filippinerne som også imponerte med å spille gitar.

Sommerfest

Etter prosesjonen var det tid for selve sommerfesten som i regi av menighetsrådet gikk veldig greit for seg.

Border og stoler fra skolen var plassert ut i skolegården, og tre store griller sørget for at alle fikk godt med mat. Menighetens «egen baker», Åmli bakeris Roch Zalewski kom med to store flotte marsipankaker og deilig kringle. Dessuten var det mange andre i menigheten som kom med hjemmebakte kaker av forskjellig slag.

Menighetsrådsleder Roxana Smetan Løken takket på vegne av hele menigheten og St. Franciskus barnehage for alle de flotte årene vi har hatt sammen med fransiskanerne og vår egen poet, Helga Lid Ball fremførte et vakkert selvskrevet hyllestdikt til fransiskanerne.

Gaver

Det var samlet inn penger fra både den polske og den filippinske gruppen og flere enkeltpersoner, samt bidrag fra menigheten selv, skolen og barnehagen. Dette ble brukt til velfortjente gaver til alle de tre prestene. p. Gregor fikk både klokke, bærbar pc, skanner med kopimaskin, fotobok med minner fra årene i Arendal og hyggelige hilsener fra barna i barnehagen. Til p. Hallvard var det en tilsvarende fotobok, sykkelsko, gavekort , og hyggelige hilsener.

p. Gustaw kunne også glede seg over ny klokke, bok om Sørlandet + en av tre salmebøker fra Arendals berømte salmedikter Svein Ellingsen, de to andre ble levert til hhv Gregor og Hallvard.

Dansende dirigent

p. Hallvard samlet mange av barna som var til stede på kirketrappen og fremførte sammen med dem to av sine flotte sanger, som både store og små har lært seg å sette veldig pris på. P. Gregor var for anledningen dansende dirigent og folk klappet og var i skikkelig god stemning.

