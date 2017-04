ATV-ulykke i Froland – ukjent skadeomfang annonse To personer er involvert i ATV-ulykken på Jomås. Skadeomfanget er uavklart. 13.04.2017 kl 16:10 (Oppdatert 16:20)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

AMK meldte om ulykken klokken 15.56.

Politiet har fått opplyst at to personer er involvert i ATV-ulykken på eller ved fylkesvei 152 nord for Jomås i Froland.

– Ukjent skadeomfang. Politiet, ambulanse og luftambulanse rykker ut, melder operasjonsleder på Twitter.

Luftambulanse er klokken 16.14 på stedet. Få minutter etter har også politi og sykebil ankommet.

Saken oppdateres