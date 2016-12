Asylmottak evakuert etter storbrann på Rjukan

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

EVAKUERT: 70 mennesker er avakuert etter storbrann i asylmottak i natt. (Foto: Radio Rjukan/NTB scanpix)

70 mennekser er avakuert etter storbrann i asylmottak i natt. 31.12.2016 kl 07:03 (Oppdatert 08:38)

Eirik Haugen (Varden)/NTB

Tlf: 35 54 32 30 En verdensarvlistet bygning som fungerer som asylmottak i Rjukan, fikk store skader i en brann natt til lørdag. Politiet evakuerte 70 personer fra mottaket og tolv nabohus. Fikk melding om røyk Politiet fikk melding om røykutvikling i fjerde etasje i Mandheimen statlige asylmottak klokken 22.05 fredag kveld. En time senere sto det flammer ut av pipa, og ikke lenge etter var det synlige flammer i fjerde etasje i murbygningen. – Brannen har trolig utviklet seg da brannvesenet var der og lette etter kilden til røykutviklingen. Da var det ganske kaotisk en times tid, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB. Politiet meldte at brannen var slukket like før klokken 5 lørdag morgen. Brannvesenet drev da med etterslukking. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent. – Tragisk Bygningen ble oppført på UNESCOs verdensarvliste i fjor sommer, og i januar skulle arbeidet med å renovere bygningen starte. Flere millioner skulle brukes på å gjøre Mandheimen lik det den var i 1916, året den sto ferdig som hjem for enslige menn. – Dette er en tragedie. Bygget skulle pusses opp neste år, sier ordfører Bjørn Sverre Birkeland til Radio Rjukan. Rjukan og Notoddens industrihistorie kom inn på UNESCOs verdensarvliste i juli 2015 og ble dermed Norges åttende verdensarvsted. Det var Norsk Hydros anlegg for kunstgjødselproduksjon på Notodden og Rjukan som var utgangspunktet for søknaden. Store vannskader Slukningsarbeidet var vanskelig på grunn av kraftig vind og gnistregn fra brannen. – Det var utfordrende med tanke på nabohusene. Det ble håndtert ved å dynke husene i vann, og tre nabohus har fått vannskader som følge av dette, sier operasjonslederen, som roser innsatsen til hjelpemannskapene. Over 50 personer fra brannvesen, politi, helsevesen, Tinn kommune, Røde Kors og Sivilforsvaret bidro i arbeidet. Mottaket har store skader i fjerde etasje og på taket. Brannvesenet måtte rekvirere stigebil fra Kongsberg for å nå opp til brannen. – Vi har ikke oversikt over skadeomfanget. Det kommer til å bli gjort undersøkelser så snart temperaturen på brannstedet tillater det, sier Aaltvedt. Evakuerte får husly Totalt 70 personer ble evakuert som følge av brannen. 46 bodde på mottaket og 24 i nabohus. De ble innkvartert i et senter som kommunen har organisert, hvor de får en seng og mat, ifølge politiet. – To personer på mottaket var syke fra før, og de er lagt inn på Rjukan sykehus, opplyser operasjonslederen. Det er uklart når de evakuerte kan flytte tilbake, melder politiet tidlig lørdag morgen. Nabo: – Veldig dramatisk situasjon Robert Jenbergsen bor om lag 200 meter nedenfor asylmottaket. Han sa til VG i natt at situasjonen ble opplevd som svært dramatisk. – Det er en veldig dramatisk situasjon. Hele bygget står i brann nå, det har brent fra topp til bunn. Det blåser østlig hard vind mot bebyggelsen ved siden av, så det er stor fare for spredning. Jeg så det kom stikkflammer ut av utgangsdøren. Det ser stygt ut for dette bygget nå, sa Jenbergsen til VG Han oppdaget brannen da det kom røyk inn i huset hans. – Jeg har varmepumper, og plutselig pumpet det røyk inn i stua. Da skjønte jeg det var noe galt, sa Jenbergsen.