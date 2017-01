Årets Spellemann til Marcus & Martinus Årets Spellemann: Marcus & Martinus fikk Årets Spellemann, men var i Finland lørdag kveld. Marcus (t.h.) og Martinus på pressekonferansen forut for den finske "Melodi Grand Prix" som gikk av stabelen i Espoo lørdag kveld. (Foto: NTB scanpix) annonse Tvillingbrødrene Marcus & Martinus ble priset med Årets Spellemann lørdag, men var i likhet med flere av de andre prisvinnerne ikke til stede på utdelingen. 29.01.2017 kl 14:12



14-åringene fra Trofors i Nordland er nemlig i Finland, der de deltar på Uuden Musiikin Kilpailu, et nytt konsept for å velge Finlands bidrag til Eurovision Song Contest, skriver Dagbladet.

Andre vinnere som ikke var der selv for å motta sin Spellemann, var Alan Walker fra Fana som ble priset med Årets hit for "Faded". Han er for tiden på jobb i utlandet og mor og søster tok imot prisen på vegne av ham.

Heller ikke vinneren av Årets produsentpris – Cashmere Cat (Magnus August Høiberg) – satt i salen, ei heller Aurora Aksnes som vant to priser – popsolist for "All My Demons Greeting Me As A Friend" og Årets musikkvideo for " I Went Too Far". Sistnevnte hilste på video fra Australia, mens førstnevntes pris ble tatt imot av Høibergs foreldre.

Arve Tellefsen, også han fraværende, fikk hedersprisen fra fjorårets prisvinner Tommy Tee og Åse Kleveland.

Karpe Diem

Magdi og Chirag i Karpe Diem er blitt de reneste prisgrossister og kunne hente hjem to priser – for Årets album med "Heisann Monetebello" og for samme album i klassen Urban. Det var også for dette albumet Cashmere Cat vant sin pris.

Astrid S ble Årets nykommer og fikk dermed også Gramo-stipendet på 150.000 kroner. Årets tekstforfatter ble Cezinando med "Barn av Europa" og Tonos komponistpris gikk til Gjermund Larsen Trio for "Salmeklang".

Highasakite vant klassen popgruppen for albumet "Camp Echo", mens Kvelertak gjorde det samme i sjangeren Rock med "Nattesfred".

Bluesprisen gikk til MK's Marvellous Medicine for albumet med samme tittel. Darling West vant Country-kategorien for "Vinyl and Heartache".

For. 45 gang

Spellemann 2016 er den 45. prisutdelingen i rekken. I år ble det delt ut i alt 26 priser fordelt på to avdelinger.

Den første utdelingen fant sted i Sentralen med Haddy N'jie som programleder. Her ble det delt ut i alt 17 sjangerpriser mellom opptredener av Nils Bech, Frida Ånnevik og Gjermund Larsen Trio.

Senere flyttet showet til Sentrum Scene der det ble ledet av Mona B. Riise. Her ble det delt ut ni sjangerfrie priser. Highasakite, Astrid S, Freddy Kalas, Julie Bergan, Nora Collective og Darling West opptrådte. (©NTB)