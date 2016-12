Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Årets mest sette videoklipp på Agderposten i 2016 POLITIKRASJ VIDEO: Videoen av politibilen som tverrvender på E18 på Lundeslettene i Tvedestrand, og deretter blir påkjørt av et vogntog, er sett 91.054 ganger på Agderposten. (Foto: Skjermdump fra video) annonse Politibilen som tverrvender på E18, og blir påkjørt av et vogntog, er den mest populære videoen på Agderposten i løpet av året 2016. Her er listen over de seks mest sette videoer. 25.12.2016 kl 17:19 (Oppdatert 17:40)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 37 00 37 83 1. Slik skjedde kollisjonen: 91.054 visninger Videoen fra et bilkamera, som viser hvordan en politibil kolliderte med en trailer på E18 ved Lundeslettene i Tvedestrand onsdag 7. september 2016, er årets mest sette video. 2. Han skremte slangen til havs: 10.283 visninger Buormen som ga seg i kast med bølgene utenfor Hisøy før den kom seg trygt på land er filmet av Geir Terjesen. 3. Hummerteina live: 8.231 visninger Direktesending fra teina i hummerreservatet i Flødevigen. Havforskningsinstituttet trekker teina hver formiddag ble mye sett. 4. Lillesand har fått Sørlandets tøffeste ambulanse: 4.601 visninger Bygd på en Volkswagen Amarok er det få ting som stopper Lillesands nye ambulanse. 5. Russ: 4.595 visninger Vrengefest med russen var også en populær video i 2016. 6. Kjør enda lenger på ny E18: 3.587 visninger Den foreløpig siste 3D-videoen fra en kjøretur på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand er produsert av Nye Veier AS. annonse