Arendalslege med ny kreftkunnskap: Hvem dør av prostatakreft KREFTFORSKEREN: Forsker og overlege Thomas Sæter ved SSA har gjort en grundig undersøkelse av hvordan kjenne igjen dødelig prostatakreft. (Foto: Privat) Overlege og forsker Thorstein Sæther ved Sørlandet sykehus i Arendal mener å ha funnet ny kunnskap om hvem som risikerer å dø av prostatakreft. 10.05.2017

Den hypigste årsaken til at menn dør av kreft, er prostatakreft. Hittil har kreftlegene ment at utseende til selve svulsten er det som er mest avgjørende for om det er en dødelig svulst eller ikke. Det synet snur doktorgradsavhandlingen til Sæter rundt på.

– Når nabovevet blir hardt og stivt ser vi at det øker risikoen for å dø av prostatakreft. Andre forandringer man har sett på er kreftvekst i blodårer og nerver, som også øker risikoen, sier

Sæter i en pressemelding.

Det er menn med høy risiko for å dø av kreften som trenger behandling og derfor er risikoanalysen svært viktig.

Forskningen hans er utført ved Sørlandet sykehus og ved Radiumhospitalet og ble lagt frem i doktorgradsarbeidet «Prognostic factors in prostate cancer biopsies: A

population-based cohort study », som han disputerte for 8. mai.