Arendal Frp heier på frigitt høyreekstrem leder Løslatt: Vi heier på Tommy, skriver Arendal Frp i et Facebook-innlegg onsdag kveld. Tommy Robinson er grunnleggeren bak English Defence League. I et innlegg på Arendal Frp sin offisielle Facebook-side skriver lokalpartiet at de heier på lederen til høyreekstreme English Defence League (EDL), Tommy Robinson. 01.08.2018 kl 22:21 (Oppdatert 22:52)

Matias Smørvik

Tlf: 911 45 962 Marit Elisabeth Strand

Tlf: 976 38 152

– Vi heier på alle som blir fengslet urettmessig, ikke på EDL, svarer lokalpartiet.

Robinson ble onsdag formiddag løslatt mot kausjon, etter å ha tidligere vært dømt for upassende filming utenfor rettslokalene i Leeds. Tre dommere har bestemt at saken skal opp på nytt, og dermed kunne Robinson løslates mot kausjon i påvente av rettssak. Det er denne nyheten Arendal Frp jubler for.

« Fantastisk bra, og det eneste rette!! Vi heier på Tommy!! », står det i innlegget. Der har de også delt en nyhetssak om løslatelsen fra nettstedet resett.no.

– Tilhører ytterste høyre

Innlegget har møtt stor motstand, blant annet fra tidligere stortingsrepresentant Freddy de Ruiter. Mandag fikk den samme Facebook-siden kritikk for at et innlegg skrevet av en person som mente at Ap var skyld i terroren på Utøya 22. juli ikke ble slettet hurtig nok.

– At de heier på denne mannen er oppsiktsvekkende. Sverigedemokratene er ingenting i forhold til EDL. Disse tilhører det ytterste høyre av europeisk samfunnsliv og består av flere voldsdømte mennesker som pisker opp under hat mot de som har en annen religion, hudfarge eller ståsted. De ligner til forveksling mye til nazistiske og fascistiske bevegelser, og selv om de er marginale, må de tas på dypeste alvor, sier Freddy de Ruiter i Arbeiderpartiet.

English Defence League er en høyreekstrem, islamfiendtlig protestbevegelse i England som gir uttrykk for å ville bekjempe muslimske ekstremister og sharia-lover i landet. Norsk forsvarsallianse, også kalt Norwegian Defence League (NDL), er en tilsvarende islamfiendtlig gruppe opprettet i Norge. De marsjerte i 2017 i Kristiansands gater mens de protesterte mot «homolobbyen».

– Protestene ble hørt

Agderposten har forsøkt å nå leder i Arendal Frp Andreas Arff onsdag kveld. Han skriver at han er på sommerferie, men viser til en facebookmoderator sine kommentarer under innlegget.

– Vi heier på alle som blir fengslet urettmessig!! Vi heier ikke på EDL av den grunn, slik enkelte her (i kommentarfeltet red. anm.) helt urettmessig prøver seg på, skriver moderatoren og legger til:



– Vanlige folk over hele England har demonstrert mot dette, og nå ble protestene hørt, også i retten.

– Frp tar fullstendig avstand

Frps gruppeleder i Arendal bystyre, Anders Kylland, sier til Agderposten at han tar avstand fra innlegget på Facebook. Han var ikke kjent med innlegget da Agderposten tok kontakt onsdag kveld.

– Dette er ikke bra. Frp tar fullstendig avstand fra English Defence League. Vi støtter ikke opp om Tommy Robinson. I forbindelse med terroren i 2011 satte Frp nettopp fokus på medlemmenes holdninger til slike organisasjoner, så dette er skuffende, sier Kylland.

Han henviser til styret i Arendal Frp, som har ansvaret for lokallagets Facebook-profil.

– Dette har kanskje skjedd fordi de som styrer Facebook-siden ikke vet hva English Defense League står for, sier Kylland.