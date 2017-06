Arendal får fylkesmennenes fellesadministrasjon, med opp mot 15 ansatte JOBBER TIL ARENDAL: Kristin Holm Jensen er statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Her orienterer hun om de nye stillingene. (Foto: Anne Gro ballestad) annonse Regjeringen har besluttet at Fylkesmennnenes fellesadministrasjon (FMFA) skal etableres i Arendal. 07.06.2017 kl 12:36 (Oppdatert 12:37)

Anne Gro Ballestad

– Ved å etablere enheten i Arendal kan vi bruke og videreutvikle gode kompetansemiljøer i denne regionen.

Det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

FMFA, eller fylkesmennenes fellesadministrasjon, etableres i Arendal fra 1. januar 2019.

«FMFA vil bestå av medarbeidere som arbeider med administrative oppgaver i embetene i dag. Lederen vil ha kontorplass i Arendal, mens storparten av medarbeiderne vil ha kontorplass ved embetene rundt i landet som i dag. Enheten vil på sikt ha om lag 5-15 medarbeidere i Arendal», heter det i pressemeldingen.

FMFA vil få ansvar for styrings-, drifts- og utviklingsoppgaver innen følgende tjenesteområder:

IKT, informasjon- og dokumentforvaltning

HR og personalforvaltning

Økonomi og anskaffelser

«Ved at FMFA har hovedsete sammen med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i Arendal, legges det til rette for gode og kostnadseffektive administrative ordninger for den nye enheten», opplyser pressemeldingen.

– FMFA vil ha en likeverdig relasjon til alle embetene rundt i landet. Det å være lokalisert sammen med et embete bidrar til at denne enheten har lett tilgang til "på stedet informasjon" om hvordan tjenestene fungerer i det daglige, sier Sanner.