Åpner storhagen for korps og publikum KNALLDAG: Da Tromøy veterankorps feiret 30 år i 2010, var det 400 mennesker og strålende sol på Sofienlund. (Foto: Privat) annonse Sju år etter jubileumskonsert i strålende sol, håper veteranene på Tromøy igjen på sol og stort oppmøte på Sofienlund. 07.06.2017 kl 13:49

Innsendt

Søndag har publikum igjen anledning til å oppleve praktfulle Sofienlund på Tromøy. For andre gang har familien Stray Ryssdal åpnet Sofienlund for publikum og arena for Tromøy veterankorps sin tradisjonelle sommerkonsert.

Konserter øya rundt

Korpset har gjennom flere år holdt sine sommerkonserter på forskjellige – og til dels spektakulære – steder på øya med stor suksess.

En av disse konsertene var korpsets 30 årsjubileumskonsert «Så praktfull over vannet» i 2010. Den gang viste kanskje Tromøys flotteste eiendom seg fra sin aller beste side -i strålende sol og med 400 fornøyde tilhørere. Har du lyst til å oppleve denne eiendommen, har du sjansen igjen nå.

Veterankorpset, under ledelse av Siri Jørgensen, ser frem til konserten – og håper at minst like mange som i 2010 inntar dette flotte konsertområde som er like vakkert uansett hvilken vei man ser.

Historikk

Konferansier for dagen er Alf Martin Sandberg som i tillegg til å presentere musikken, vil «spe på med» litt historikk innimellom.

Husk å ta med stol, eller sitteunderlag.

Det er gode parkeringsmuligheter. Skulle det bli dårlig vær, avvikles arrangementet i Tromøyhallen.

Det skriver pressetalsmann Asbjørn Christensen i Tromøy veterankorps.