Ansatte løp etter butikktyven - fant tyvegods for 12.000 kroner

raider elkjøp: Tyvene slo til mot Elkjøp, her representert ved butikken på Stoa, da de raidet en henger i � sbieveien 13. august i år. (Foto: Stein Harald Øigård)

De ansatte ville ikke la tyven dø i synden, og tok beina fatt. Og fant tyvgods for tusenvis av kroner. 24.01.2017 kl 13:36 (Oppdatert 15:15)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 De ansatte tok den mistenkte butikktyven på fersk gjerning i en butikk på Stoa i Arendal klokken 12.55, og løp etter da personen forsøkte å stikke av. – De fikk tak i mannen, en 21-årig utenlandsk statsborger, og varslet oss, sier operasjonsleder Martin Ugland. Mannen skal ha tatt med seg varer fra rundt 12.000 kroner og var utstyrt med en såkalt "tyverifrakk", altså en frakk foret med folie for å lure alarmen i butikkene. – Vi mistenker at han hadde en medhjelper som forsvant fra stedet. Det er vel innenfor det vi kaller mobile vinningskriminelle. Men vi har ingen opplysninger om noen bil så langt, sier Ugland. Politiet brukte en god stund på å klarlegge identiteten til den mistenkte de fikk tak i. annonse