Ansatte ingen nye lederkvinner

INGEN NYE KVINNER: Politimester Kirsten Lindeberg fikk ingen søknader fra kvinner som var gode nok til ny ledergruppe. (Foto: Tore Ellingsen) Ledergruppa Agder fra 1.1. 2017 Kirsten Lindeberg, politimester

Arne Sundvoll, visepolitimester

Espen Jarle Hansen, leder Stab for virksomhetsstyring

Odd Joar Svensson, leder Stab for HR og HMS

Svein Enersen, leder Stab for kommunikasjon

Bård Austad, leder Felles enhet for operativ tjeneste

Terje Kaddeberg Skaar, leder Felles enhet for påtale

Gordon Andrew Petterson, leder Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning

Magnus Andreassen, leder Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie. Fortsetter basert på tidligere struktur: Knut Aurebekk, leder PST

Jan Sverre Krogstad, driftsenhetsleder Øst

Anne Margrethe Ruud, driftsenhetsleder

Ole Hortemo, driftsenhetsleder Midt

Sigurd Langeid, driftsenhetsleder Setesdal

Ni toppledere skal styre nye Agder politidistrikt etter en omorganisering. Bare politimester Kirsten Lindeberg er kvinne. 10.01.2017 kl 11:05

Frank Johannessen

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Utvider du med ledergruppa, er det to kvinner av totalt 15 ledere i nye Agder politidistrikt. – De best kvalifiserte lederne ble ansatt og de er menn, sier Kirsten Lindeberg til NRK Sørlandet. Først i landet Agder politidistrikt er først ute med å organisere seg etter den nye modellen som ble besluttet i fjor. Del er det ikke de store endringene, men Lindeberg sier i en pressemelding at det er en viktig milepæl som nå er nådd. I løpet av januar skal politidirektoratet beslutte planleggingen og gjennomføring av den nye tjenestestrukturen i Agder. – I tillegg vil det i 2017 foregå flere parallelle prosesser i forbindelse med Nærpolitireformen. Blant annet går Agder live med «ny» operasjonssentral 25. januar, samt at det vil være fokus på prosjektene «Politiarbeid på stedet», som innebærer en ny arbeidsmetodikk for operativt mannskap, og «Etterforskningsløftet» sier visepolitimester og prosjektleder PNP, Arne Sundvoll. Forbanna Men før den tid, vil stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) fra Vest-Agder ta opp de nye lederne i Agder med justisministeren. – Dette er hårreisende. At en politimester i 2017 presenterer en ny ledergruppe uten flere kvinner gjør meg forbanna, sier hun til NRK. Politimesteren innrømmer overfor NRK at det er en dårlig kjønnsbalanse, men at hun ikke hadde nok kvinnelige søkere som kunne ta opp kampen om stillingene.