Anmeldes for uaktsom kjøring etter E18-smell

E18-ULYKKE: Bilen som kjørte i autovernet på E18 ved Nedenes fikk omfattende skader. Men de fire ungdommene i bilen skal visstnok ha sluppet fra ulykken uten store skader. (Foto: Elisabeth Grosvold) LA MIDTDELEREN FLAT: Bilen som kjørte i autovernet på E18 ved avkjøringen til Rannekleiv i Arendal fikk store skader. Det oppsto noe trafikale problemer. (Foto: Elisabeth Grosvold) En bil med fire personer var innblandet i en trafikkulykke på E18 ved avkjøringen til Rannekleiv i Arendal lørdag kveld. Bilen skal ha kjørt inn i midtdeleren i vestgående retning. 16.09.2017 kl 20:23 (Oppdatert 21:22)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Treffet med midtdeleren må ha vært såpass kraftig da nesten 50 meter av den er blitt lagt flat. Hastigheten på stedet er 90 km/t. Trafikkulykken skjedde klokken 20.16. Agderposten oppdaterer saken - Det var fire unge mennesker i 20-årene som satt i bilen da det smalt. Helsepersonell kom raskt til ulykkesstedet og fikk sjekket om de trengte behandling på legevakt/sykehus, men det virket ikke alvorlig. Alle fire var oppegående og var selv kommet seg greit ut av bilen da en av våre patruljer og ambulanse ankom stedet, melder operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt. - Hva vet du om hendelsesforløpet? - Føreren (21) av bilen skulle overrekke en gjenstand til noen i baksetet og vred på rattet. Han traff dermed autovernet, og anmeldes for uaktsom kjøring. Mistenkte er mann på 21 år. Passasjerene er to jenter på 16 og 17 år, samt en mann på 22 år. Lege skal nå ha sjekket alle personene og de er uskadet, opplyser operasjonslederen. Per K. Klausen forteller at det ikke har vært nødvendig å stenge veien. - Trafikken blir dirigert via avkjøring til Nedenes og videre ned på E18 igjen, melder han. Selve hendelsen skjedde ved avkjørselen til Rannekleiv på E18. Bilen kom fra Arendal og kjørte vestover mot Grimstad. - Til alt hell ser det ut til å ha gått greit med de fire ungdommene ettersom de fremsto som veldig oppegående da vi ankom stedet, sier Klausen.

