Anleggsarbeider (44) døde etter ulykken på E18-anlegget Arbeidsulykke: Langang i Tvedestrand. (Foto: Frank Johannessen) annonse 44-åringen som ble hardt skadet under arbeidsulykken på E18-anlegget i Tvedestrand døde torsdag. 18.05.2018 kl 11:14 (Oppdatert 11:25)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Det bekrefter etterforskningsleder Morten Tobiassen ved Tvedestrand lensmannskontor overfor Fædrelandsvennen.

– Jeg kan bekrefte at ulykken førte til at mannen omkom. De pårørende er informert, sier han til avisen.

LES OGSÅ: Alvorlig arbeidsulykke på E18-anlegget: - Mann er livstruende skadet

Alvorlig ulykke

Det var like før klokken 11.00 tirsdag formiddag at nødetatene fikk melding om arbeidsulykken på E18-anlegget ved Langang i Tvedestrand kommune.

Både brannvesen, politi, ambulanse og luftambulanse ble sendt til stedet. Den skadde arbeideren var da fastklemt inne på området og måtte frigjøres av nødmannskapene.

Politiet opplyste tirsdag at vedkommende hadde fått klem- og knusningsskader i underkroppen. 44-åringen ble først flydd til sykehuset i Arendal, men senere overført til Oslo universitetssykehus - som betegnet skadene som livstruende.

LES OGSÅ: Fikk stor og tung del av gravemaskin over seg

Måtte frigjøres

Politiet har tidligere fortalt at det var under demonteringen av en gravemaskin at en del av denne løsnet. og traff 44-åringen.

Arbeideren ble liggende i klem frem til han ble frigjort av nødmannskapene.

Den skadde 44-åringen er ansatt som anleggsarbeider i selskapet Pon, en underentreprenør til AF Gruppen - under byggingen av den nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Han er ifølge politiet ikke hjemmehørende i distriktet, men har bostedsadresse et annet sted i landet.

- Stor sorg

På egne hjemmesider skriver Nye Veier at de mottok dødsbudskapet med stor sorg 17. mai.

- Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at en ansatt hos AF Gruppens underentreprenør, Pon Equipment, døde 17. mai, som følge av en arbeidsulykke 15. mai på Nye Veiers prosjekt E18 Tvedestrand-Arendal, heter det fra selskapet.

- Våre tanker og dypeste medfølelse går til de etterlatte og våre arbeidskollegaer. Pon, AF Gruppen og Nye Veier følger opp og bistår de berørte så godt vi kan, skriver prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad, Magne Ramlo på hjemmesiden.