Agderposten kårer «Årets navn i Aust-Agder 2017»: Stem på din favoritt

Torunn Rugaas

Torunn Rugaas fra Risør har aldri gitt opp håpet om få klarhet i hva som skjedde da datteren Marianne (7) forsvant sporløst i 1981. Nylig avslo statsadvokaten i Risør å gjenoppta etterforskningen i den 36 år gamle saken. Rugaas vil sammen med Mariannes far og deres privatetterforsker ikke gi seg, og klager hele saksbehandlingen inn for Sivilombudsmannen.

Charles og Gunvors pårørende

Historien om Gunvor og Charles Hovd Nilsen som ble nektet å dele rom på sykehjemmet, rørte hele landet og førte til en bred debatt om eldreomsorgen. Den førte til at Arendal innførte en såkalt samboergaranti, etter at selv helseminister Bent Høie engasjerte seg. Ekteparets fire barn sto på for å gi foreldrene den siste tiden sammen, og deres engasjement og en stor medieomtale førte til en løsning.

Jan Sigurd Otterlei

Gründeren som har vært en betydelig innovatør og næringsaktør siden 1985, har bidratt til 800 arbeidsplasser i regionen og i Baltikum. Gjennom en stor sportsinteresse har han gjennom sine virksomheter bidratt med betydelige midler gjennom flere år, særlig til breddefotballen i IF Trauma og ikke minst ved å delfinansiere nye Norac stadion med 12 millioner kroner. Han ble tildelt Sparebanken Sør Næringspris 2017.

Einar Aas

Kraftmegleren, investoren og den svært medieskye milliardæren Einar Aas, betalte 227 millioner kroner i skatt i fjor. Sammen med andre solide skattytere fra shippingfamiliene i Grimstad, bidrar skattepengene fra Aas godt i hjembyens kommunekasse. og både økonomisjef og ordfører har fortalt at slike skattytere er svært viktige for kommunen. Aas hadde i fjor en nettoinntekt på hele 833 millioner kroner.

Amalie Snøløs

21-åringen fra Birkeland har gjennom deltakelsen i høstens sesong av Farmen, blitt landskjent og omtalt i medier over hele landet. Den tidligere Amazon-spilleren og studenten klarte å holde i den populære realityserien nesten til siste slutt, og gikk ikke ut før nest siste runde. Hun nådde målet hun hadde satt seg på forhånd om å delta lengst mulig, og har utnyttet serien å lande både modellkontrakt og jobb for VG-tv.

Torbjørn Trommestad

Politioverbetjenten er leder for forebyggende avdeling på Arendal politistasjon, og er sterkt engasjert i innsatsen for ungdom som er i fare for å komme skjevt ut. Han er heller ikke redd for å være en tydelig stemme i en etat der det kan være langt mellom de klare stemmer. Kom i riksmedia da han mente det burde være pliktig oppmøte på foreldremøtene. Har også etterlyst større foreldreengasjement – og for andre enn ens eget barn.

Harald Solberg

Direktøren for Bomuldsfabriken Kunsthall har gjennom mange års innsats satt denne institusjonen på det norske kunstkartet med høy kvalitet og stor faglig integritet. Det har gitt utstillinger som har høstet stor anerkjennelse hos kjennere og publikum. Nå har han klart å få til en visning av deler av Nicolai Tangens enorme kunstgave i Arendal. Det er to år før Kunstsiloen i Kristiansand som skal romme samlingen åpner.

Ragnar Holvik

Varsleren i helsekjøpssaken i Grimstad er nominert til tittelen som årets modigste i en kåring som Kommunal Rapport arrangerer. I begrunnelsen heter det blant annet: «Han har utvist et spesielt mot ved å varsle om mulige kritikkverdige forhold i egen kommune». Han gikk til kontrollutvalgets leder i april 2016 med informasjon om Farm in Action og ulovlige innkjøp fra flere selskap for nærmere 100 millioner kroner.

Marte Olsbu

Skiskytteresset fra Froland er blitt Aust-Agders viktigste idrettsprofil og har OL-billetten klar. To måneder før OL-åpningen i Sør-Korea avanserte Marte Olsbu nylig til andreplass i både verdenscupen sammenlagt og i jaktstartcupen. 27-åringen har VM-gull fra stafetten i Oslo, og er tildelt Froland kommunes kulturpris for å være et positivt forbilde og bidra til å gjøre Froland kjent.

Åsta Ledaal

Den populære og folkelige presten i Trefoldighet ble nylig pensjonist. Hun har stått i bresjen for å gjøre kirkedøra både bred og vid, med MC-gudstjenester, gudstjenester for rusmisbrukere og pårørende og overgrepsoffer. Hun er heller ikke redd for å være en tydelig stemme i samfunnsdebatten, og har lagt til rette for god dialog med andre tros- og livssynssamfunn.

Rolf Erik Nilsen

Primus motor for eventer i Arendal og Grimstad. Har bygd opp Apotekergården til en sørlandsk sommerscene for standup. Nå har han etablert seg i Bankgården i Arendal, og står allerede bak spennende arrangementer under Arendalsuka, ko

