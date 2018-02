Agder Renovasjon: – En dunke-suksess SUKSESS: De nye plastdunkene har fungert strålende, mener renovatørene. (Foto: ) SPURTE FOLKET: Anita Jernquist og Hilde Hvoslef spurte folket hva de ville ha i 2016. (Foto: ) annonse De nye søppeldunkene i Arendal, Froland og Grimstad har fått folk til å sortere bedre enn noen gang før, melder Agder Renovasjon. 21.02.2018 kl 21:00 (Oppdatert 21.02.2018 kl 21:00)



Selv om mange synes 4 dunker var mye når nye dunker kom, må mange ha likt konseptet. For mer enn 9000 abonnenter har hentet en ekstra dunk til å kaste plastavfallet i. Samtidig har mengden avfall, endret seg kraftig.

• 40 % økning av sortert matavfall/hageavfall

• 23 % økning av sortert plastemballasje

• 3,6 % økning av sortert glass/metallemballasje

• 14 % nedgang i restavfall

For oss i papiravisbransjen, er det bare å registrere at papir og papp har gått ned med 6,7 prosent, og det er trolig fordi digital lesning overtar.

– En del av økningen i matavfallsmengden skyldes at det nå er mulig å levere litt hageavfall sammen med matavfallet. I tillegg er det flere som sorterer mer matavfall nå siden de har egen dunk til dette. Vi har en betydelig økning på bestilling av matavfallsposer, sier Hilde Hvoslef i Agder Renovasjon.

Hun oppsummerer prosessen slik i en mail til Agderposten: Omleggingen var krevende, men vi kom i mål. Enkelte synes det ble mange dunker, men for å få et komplett sorteringssystem med gode resultater, viser erfaringen at dunker hjemme hos den enkelte er den beste løsningen. Dette viser også våre resultater etter nesten et års drift med de nye dunkene. Folk har blitt enda flinkere til å sortere!