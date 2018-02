Agder Energi er forberedt på strømbrudd de nærmeste dagene : (Foto: ) annonse Agder Energi Nett har satt beredskap for å håndtere strømbrudd som kan oppstå som følge av uværet de nærmeste dagene. 09.02.2018 kl 11:01 (Oppdatert 11:58)



Skogen er ustabil etter forrige runde med mye tung snø over Sørlandet. Trærne har flere steder stått nedtynget av snø, og etter en kald periode kommer det nå mer tung, våt snø.

Halv meter snø

Fredag morgen har det kommet opptil en halvmeter snø flere steder på Agder. Dette fører til at snøtunge trær utenfor ryddebeltet lener seg inntil, eventuelt brekker over, strømlinjene og forårsaker strømbrudd.

Lavtrykket beveger seg østover, og Agder Energi Nett er forberedt på at det vil kunne oppstå strømbrudd flere steder etter hvert som været flytter seg, opplyser selskapet i en pressemelding.

Når det oppstår strømbrudd settes det umiddelbart i gang med å legge om strømforsyningen til kundene så langt det er mulig, samt feilsøkings- og feilrettingsarbeid, for at kundene skal få tilbake strømmen så raskt som mulig, meldes det videre.

Alternative oppvarmingsmuligheter

Agder Energi Nett anbefaler kundene å være godt forberedt dersom det skulle oppstå strømbrudd ved for eksempel å ha alternative oppvarmingsmuligheter, lommelykter og stearinlys tilgjengelig, tappe opp vann dersom en er avhengig av strøm for vannforsyningen, osv. Se også informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om hvordan en kan forberede seg på strømbrudd.

Ved fare for liv og helse må publikum kontakte kommunen eller nødetatene.

Ved hjelp av helikopterbefaringer den siste tiden er det registrert rundt 1500 områder hvor det er trær utenfor ryddebeltet som kan stå i fare for å velte over strømlinjene. På hvert sted kan det være fra ett til flere trær. Linjeryddere har kontinuerlig vært ute for å hogge disse trærne, for å forebygge strømbrudd, og dette arbeidet fortsetter til alle disse områdene er ryddet.