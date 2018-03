Advarer mot underkjølt regn på veiene mandag Kan være glatt: Slik så det ut på E18 ved avkjøringen til Bergemoen i Grimstad mandag morgen. annonse Det kan være speilglatt på veiene flere steder mandag morgen. Årsak: underkjølt regn. 12.03.2018 kl 07:38 (Oppdatert 07:46)

Meteorologisk institutt melder er det fare for regn som fryser på bakken i sørlige strøk av Aust-Agder og Telemark og i Vestfold og Østfold mandag.

- Regn som fryser på bakken kan i dag gi lokalt vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene, oppfordrer meteorologene.

- Mannskap ute

Klokken 07.30 mandag har ikke Veitrafikksentralen fått konkrete meldinger om spesielt glatte veistrekninger i Aust-Agder.

- Nei, det er ikke noe spesielt nå på morgenkvisten, men det er klart at det som har kommet ned i løpet av natta må brøytes bort - og det tar litt tid, sier trafikkoperatør Tove Sunde i Statens vegvesen.

Hun opplyser at det skal være stort sett greie kjøreforhold på hovedveiene, men at det kan være glatt - både på grunn av snø, slaps og is - på flere sideveier i distriktet.

- Vanskelige kjøreforhold

- Vi har ikke fått spesielle meldinger om underkjølt regn nå i morgentimene, sier Sunde.

Meteorologsik institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold mandag.

OBS-varselet gjaldt fra klokken 01.00 i natt og varer frem til klokken 15.00 mandag ettermiddag.