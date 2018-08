Advarer mot mann som vil ta nakenselfie i bil Etterforskes av politi: Mannen stanset bilen ved Gjærbrøndveien for å komme i kontakt med ei 16 år gammel jente. Nå etterforsker politiet saken. (Foto: Google Street View) En mann som ser ut til å være i 30-årene forsøker tilsynelatende å lokke yngre jenter inn i egen bil for å ta bilder av dem. Politiet etterforsker saken. 01.08.2018 kl 17:13 (Oppdatert 17:17)

Matias Smørvik

Tlf: 911 45 962

Det er en bekyrmet mor som går ut med advarsel mot mannen i et Facebook-innlegg.

– Vil med dette gjøre folk obs på en mann i Grimstad-området, som er ute etter å lokke med seg jenter i bilen sin, står det i innlegget.

Et rart spørsmål

Hun forteller at datteren på 16 år var ute og jogget da en mann kom kjørende langs Gjærbøndveien mot Landvik. Der stoppet han på en busslomme 100 meter foran og med bilfronten mot henne. Deretter skal han ifølge datteren ha sagt følgende:

– Hei. Dette er et veldig rart spørsmål, men jeg har fått en utfordring av en venn om å ta bilde med en fremmed mens du sitter i bilen ved siden av meg og jeg skal sitte uten klær?

Mannen fikk avslag på forespørselen, og ble i stedet anmeldt til politiet.

Nettopp begynt å jobbe med saken

Grimstad adressetidene skriver på sine nettsider at politiet har mottatt anmeldelse av mannen, og er i gang med etterforskning.

– Jeg kan bekrefte at det er kommet inn en anmeldelse til politiet i Grimstad, etter at en mann skal ha forsøkt å få med seg en ung jente inn i bilen sin for å ta bilde, sier etterforsker ved Grimstad politistasjon, politibetjent Silje Therese Gundersen, tirsdag ettermiddag til gat.no.

– Vi har også fått inn meldinger fra andre om samme typen forhold, og politiet er i gang med å etterforske saken. Dette har sikkert vært en skremmende opplevelse for dem som opplevde dette. Siden vi nettopp har begynt å jobbe med saken, er det for tidlig å si noe mer om saken, legger Gundersen til.