70-års jubilant fornøyd med resultatet

TØMMER: I fjor foredlet Bergene Holm for første gang over en million kubikkmeter tømmer. Her fra fabrikken i Åmli. I fjor feiret Bergene Holm AS at det var 70 år siden de startet opp. Samme år oppnådde selskapet sitt beste årsresultat med et driftsresultat på 80 millioner kroner. Omsetningen var på 1,3 milliarder kroner.

I fjor foredlet selskapet som har åtte fabrikker, hvorav den ene ligger på Simonstad i Åmli, for første gang mer enn 1 million kubikkmeter tømmer.

Konsernet har 433 ansatte fordelt på hovedkontor og åtte fabrikker. Hovedvirksomheten er foredling av tømmer til trelast og ulike biprodukter.

Bedre byggvaremarked

Den positive utviklingen skyldes et bedre byggvaremarked og bedre salgspris. Etterspørselen etter trelast er god både her i Norge og ute på eksportmarkedet.

Biodrivstoff

Bergene Holm har engasjert seg i produksjon av biodrivstoff. Datterselskapet Biozin AS vil tilrettelegge for etablering av produksjonsanlegg for halvfabrikata biodrivstoff flere steder i Sør-Norge.

Produktet biozin planlegges solgt til oljeselskaper som en fornybar og bærekraftig råolje. Bildet er fra Bergene Holms anlegg i Åmli.