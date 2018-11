7 vant millioner – var du en av dem? : (Foto: ) Hele syv personer var så treffsikre at de prikket inn 7 riktige tall i Lotto lørdag kveld. Millionene lot ikke vente på seg – var du blant heldiggrisene? 10.11.2018 kl 20:07 (Oppdatert 20:10)

De syv personene, der fylke og kommune foreløpig er ukjent, kan dermed alle plotte inn 2.125.150 kroner.

De hadde alle tallene: 6–8–12–15–16–17–27. Tilleggstall: 25.

Saken oppdateres

Ifølge Norsk Tipping var «en» av de heldige vinnerne et andelslag som betyr at ti personer deler på den ene premien for syv rette. I tillegg var andelsbanken en systemkupong som også ga en lang rekke mindre premier – til sammen 2.257.030 kroner.

Disse ti personene har dermed vunnet 225.703 kroner hver.