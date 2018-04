53 sjåfører fikk smekk av UP KONTROLL: Bildet er tatt i en annen sammenheng. (Foto: NTB Scanpix) annonse Utrykningspolitiet (UP) kom ikke tomhendte fra trafikkontrollene på Longum i Arendal og Hynnekleiv ved Froland. 01.04.2018 kl 17:13 (Oppdatert 19:44)

Matias Smørvik

Tlf: 911 45 962

Søndag gjennomførte UP flere trafikkkontroller. En ble gjennomført på E18-strekningen ved Longum. Der er maks hastighet 60 kilometer i timen.

Åtte bilførere fikk bot for å kjøre for raskt. Den raskeste farten ble målt til å være 80 kilometer i timen.

Dessuten fikk også tre bot for ulovlig bruk av mobiltelefon.

74 km/t i 50-sonen

Også ved Hynnekleiv måtte bilistene bla opp i bøtter og spann.

Hele 38 fikk bot for å kjøre for fort i 50-sonen. Høyeste hastighet ble målt til 74 kilometer i timen.

Under ytterligere en trafikkontroll i Arendal fikk to bilister bot for høy fart, mens to for ulovlig bruk av telefon. Høyeste hastighet var 72 km/t i 60-sonen.

Ingen har mistet lappen

Til sammen utgjør de tre trafikkontrollene 53 bøter og ingen inndragelser av førerkort.

Samtidig vitner trafikksituasjonen om lite kø 1. påskedag, ifølge veitrafikksentralen.