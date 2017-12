43-åring fra Arendal døde i Nordsjø-ulykke

Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

OMKOM: Boreriggen Maersk Interceptor befinner seg på Tambarfeltet i Nordsj‡¶en og borer brlnner for Aker BP. (Foto: Aker BP / NTB scanpix)

Det var Freddy Olsen (43) fra Arendal som omkom i ulykken på Maersk Interceptor i forrige uke. 11.12.2017 kl 12:33

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Ulykken på Tambar-feltet i Nordsjøen skjedde sist torsdag – ifølge Stavanger Aftenblad under vedlikeholdarbeid på en sjøvannspumpe i det ene plattformbeinet til riggen Maersk Interceptor. Mandag er navnet frigitt: Det var Freddy Olsen (43) fra Arendal som omkom i ulykken 7. desember . Han var ansatt i Mærsk Drilling, et datterselskap av det danske konglomeratet A.P. Møller-Mærsk, har e24 tidligere opplyst. I alt fire personer var involvert i operasjonen da ulykken skjedde. 43-åringen som omkom, falt 50 meter ned i sjøen. Han ble løftet om bord i et standby-fartøy, før han ble hentet av et helikopter og fløyet til Haukeland universitetssykehus i Bergen, skriver til Aftenbladet. Livet sto ikke til å redde. – Våre tanker er nå hos familiene, den skadde personen og alle andre som er rammet av denne alvorlige ulykken, sa konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP i en pressemelding. Sør-Vest politidistrikt, ved Nordsjø- og miljøseksjonen, etterforsker saken. – Vi er fortsatt i en tidlig fase, men er nå i ferd med å gjennomføre avhør og foreta tekniske undersøkelser om bord, sier politiadvokat Lars Fredrik Bråten. tarald.reinholt.aas@agderposten.no

