Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse 40 har omkommet i brann i 2016 annonse Til nå i desember har sju personer mistet livet i branner her i landet. Etter branndødsfallet i Oppland 2. juledag, har totalt 40 personer omkommet som følge av brann i løpet av 2016, ifølge DSB. 27.12.2016 kl 11:31

Mange mister livet i vintermånedene, men dersom statistikken holder seg det nest laveste antallet branndødsfall siden 1979. Det laveste antallet dødsfall var i 2015, da kun 35 personer omkom. I snitt har 64 personer omkommet hvert år siden Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) begynte å føre statistikk. Blant de 40 som har omkommet i år, er 30 over 50 år. Ifølge direktoratets statistikk for fjoråret er det komfyr og kokeplater som oftest er involvert i brannstart, og som oftest skjer dødsbrannene i private hjem. Det er det særlig eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere som er utsatt. Tre av fire døde tilhører disse gruppene, viser tallene. Flesteparten av dødsbrannene rammer om natten, særlig i helgene. – All erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv, sier direktør Cecilie Daae i DSB. (©NTB) annonse